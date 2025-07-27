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مقتل شخص خلال هجوم أوكراني بمسيرة على كورسك الروسية

03:46 ص الأحد 27 يوليه 2025

طائرة مسيرة أوكرانية

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وكالات

قال حاكم منطقة كورسك الروسية، ألكسندر خينشتين، إن هجومًا بطائرة مسيرة أوكرانية أدى إلى مقتل شخص واحد في المنطقة الواقعة على الحدود، يوم السبت.

وأضاف حاكم كورسك، أن الهجوم وقع في قرية أوبيستا التي تبعد 5 كيلومترات فقط عن الحدود مع أوكرانيا.

وقال إن الطائرة قصفت هدفًا بالقرب من نادي القرية، وفقا للغد.

ونفذت القوات الأوكرانية توغلًا واسع النطاق في منطقة كورسك قبل عام تقريبًا واستولت في البداية على مساحات شاسعة من الأراضي قبل أن تبدأ روسيا عملية واسعة النطاق لطردها، بينما انتشرت قوات كورية شمالية في المنطقة.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أبريل، طرد جميع القوات الأوكرانية.

لكن القادة العسكريين الأوكرانيين واصلوا في الأسابيع القليلة الماضية القول إن بعض قواتهم لا تزال متمركزة في المنطقة.

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