إصابة عدة أشخاص في عملية طعن بولاية ميشيجان الأمريكية



وكالات

قالت السلطات الأمريكية في ولاية ميشيجان، إن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في أحد متاجر وول مارت في مدينة ترافيرس سيتي بالولاية، مؤكدة أن مشتبها به رهن الاحتجاز.

وأضافت شرطة ولاية ميشيجان، أن مكتب المأمور بالمدينة يحقق في الحادث والتفاصيل محدودة، وفقا لروسيا اليوم.

وطلبت الشرطة من السكان تجنب المنطقة بينما يجري التحقيق في الواقعة.

وذكرت إدارة مستشفى ميشيجان، أن 11 مصابا يتلقون العلاج بعد طعن في أحد متاجر وول مارت في ترافيرس سيتي.