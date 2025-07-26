وكالات

أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلًا عن مسؤولين بريطانيين، بأن هناك خلاف بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزارة الخارجية بشأن اتخاذ قرار للاعتراف بدولة فلسطين.

وقال المسؤولون للصحيفة البريطانية، إن تردد ستارمر في الاعتراف بدولة فلسطين دافعه خوفه من اتهامات بمعاداة السامية في حزبه.

وفي وقتٍ سابق، وقّع أكثر من 100 نائب بريطاني، يمثلون عدة أحزاب، رسالةً مشتركةً تطالب رئيس الوزراء كير ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال النواب في الرسالة: "سيكون للاعتراف البريطاني بفلسطين تأثيرٌ بالغٌ نظرًا لدورها كصاحبة وعد بلفور والقوة المُنتَدِبة سابقًا على فلسطين" التاريخية، وفقًا شبكة "بي بي سي".

وصرح وزير في الحكومة البريطانية، الجمعة، بأن لندن تدعم الاعتراف النهائي بدولة فلسطينية، لكن الأولوية العاجلة ينبغي أن تكون لتخفيف المعاناة في غزة وضمان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وجاء ذلك عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة خلال اجتماع الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.