إعلان

أستراليا وبريطانيا توقعان اتفاقية تستمر 50 عاما لبناء غواصات نووية

10:30 ص السبت 26 يوليو 2025

أستراليا وبريطانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سيدني- (د ب أ)

وقعت أستراليا وبريطانيا، اليوم السبت، اتفاقية دفاع تاريخية، تستمر خمسين عاما، لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، طبقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتندرج الاتفاقية الثنائية تحت أخرى ثلاثية، "أوكوس" بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بحسب ما قاله وزيرا دفاع أستراليا ريتشارد مارليس، وبريطانيا جون هيلي، عقب التوقيع على الاتفاقية في جيلونج بولاية فيكتوريا بجنوب غرب أستراليا.

وقال هيلي إن البرنامج سوف يخلق عشرات الآلاف من الوظائف في البلدين.

وأشار مارليس إلى أن الاتفاقية تهيء الساحة لأكبر مشروع صناعي في تاريخ أستراليا.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيدني أستراليا بريطانيا غواصات نووية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان