مسيرة إسرائيلية تلقى قنبلة صوتية في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية، قبل ظهر اليوم الجمعة، في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.

وبحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية،ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية في أجواء حي "الدباكة" في ميس الجبل دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب عضو بلدية الضهيرة بجنوب لبنان بسام سويد في إطلاق نار إسرائيلي في البلدة صباح اليوم الجمعة.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان، أن "مواطنا أصيب بجروح في بلدة الضهيرة قضاء صور، بعدما أطلق العدو الإسرائيلي النار في اتجاهه".

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن سويد تم نقله إلى المستشفى اللبناني-الإيطالي في مدينة صورفي جنوب لبنان، مصاباً بطلقين ناريين بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه، بينما كان في طريقه إلى بلدته الضهيرة الحدودية في قضاء صور، ووصفت إصابته بالخطيرة.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.