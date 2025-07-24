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"نشهد كارثة".. رئيس وزراء بريطانيا يعلق على الأزمة الإنسانية في غزة

11:01 م الخميس 24 يوليو 2025

كير ستارمر

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وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أنه سيُجري مكالمة طارئة يوم الجمعة، مع قادة فرنسا وألمانيا لمناقشة سبل وقف إراقة الدماء وضمان إدخال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، مع تفاقم الأزمة ووصولها إلى "أعماق جديدة".

وقال ستارمر، في بيان صادر عن مكتبه: "المعاناة والجوع في غزة أمر لا يوصف ولا يمكن تبريره. ورغم أن الوضع كان خطيرًا منذ فترة، إلا أنه وصل إلى مستويات غير مسبوقة ويواصل التدهور. نحن نواجه كارثة إنسانية."

وتدق منظمات الإغاثة ناقوس الخطر بشأن تصاعد أزمة الجوع ونقص المساعدات الإنسانية في غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر. ويعاني سكان القطاع البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي.

وفي بيان لها يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن نحو 900 ألف طفل يعانون من الجوع، من بينهم 70 ألفًا تظهر عليهم بالفعل أعراض سوء التغذية الحاد.

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