وزير المالية السوري "نسعى لجذب استثمارات أوروبية وعربية"

دمشق- (د ب أ)

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية تواصل شركات أوروبية للاستثمار في سوريا.

وقال برنية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) خلال مشاركته في منتدى الاستثمار السوري السعودي الذي عقد اليوم الخميس في دمشق "نسعى لجذب استثمارات عربية أوروبية، يوم أمس التقيت في وزارة المالية سفير الاتحاد الأوروبي وتحدثنا عن فرص الاستثمار، وكذلك زارني الأسبوع الماضي القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية... وهناك بنوك أوروبية تأتي إلى سوريا وتدرس الفرص وهكذا فنحن منفتحون جداً على العلاقات مع الدول الأوروبية".

وأضاف: "العلاقات مع ألمانيا مهمة جداً في ضوء وجود جالية سورية كبيرة في ألمانيا تشكل جسر ربط بين الدولتين، نحن متفائلون ونتوقع استثمارات كبيرة وهناك مؤسسات تعمل في سوريا ومنها وكالة التنمية الألمانية، وهم نشيطون جداً نحن على تواصل معهم بمشاريع كثيرة يقومون بها في سوريا".

وعقد اليوم في دمشق منتدى الاستثمار السوري السعودي وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن بلاده حريصة على تنمية العلاقات مع سوريا وخاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري حيث يحضر هذا المنتدى أكثر من 20 جهة حكومية و100 من شركات القطاع الخاص، داعياً المستثمرين السوريين لزيارة السعودية مع فتح المجال أمامهم للبحث عن فرص استثمارية.

وقال وزير الاستثمار السعودي: "مقبلون على إقامة استثمارات مهمة في سوريا تشمل جميع المجالات وفي مقدمتها الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والصحة والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتعليم وغيرها، لافتاً إلى أن هذا المنتدى سيشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي".