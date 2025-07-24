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ترامب: سأوقع أمرا تنفيذيا يخص الذكاء الاصطناعي لتسريع المشاريع الكبيرة

01:10 ص الخميس 24 يوليه 2025

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيوقع أمرا تنفيذيا يخص الذكاء الاصطناعي لتسريع المشاريع الكبيرة، وفقا لسكاي نيوز.

في سياق آخر، سمحت المحكمة العليا الأمريكية، لإدارة الرئيس دونالد ترامب بإقالة 3 أعضاء ديمقراطيين من لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية.

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الرئيس ترامب كان قد أقالهم سابقا، قبل أن تتم إعادتهم إلى مناصبهم بأمر من قاض فيدرالي، وفقا لروسيا اليوم.

وجاء قرار القضاة بناء على طعن عاجل قدمته وزارة العدل والتي دفعت بأن اللجنة تخضع لسلطة ترامب، وأن من حق الرئيس إقالة المفوضين دون الحاجة إلى تبرير الأسباب.

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