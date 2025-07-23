أكسيوس: ويتكوف يلتقي مسؤولين إسرائيليين وقطريين الخميس في إيطاليا

وكالات

قال المراسل الإسرائيلي لموقع "أكسيوس" الأمريكي باراك رافيد، الأربعاء، إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية القطري في جزيرة ساردينيا الإيطالية غدا الخميس.

وأشار مصدران مطلعان، إلى أن ويتكوف سيجتمع بالمسؤولين القطري والإسرائيلي لمواصلة المفاوضات بشأن اتفاق الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أوضح ويتكوف أنه لن يشارك في المحادثات بالدوحة مالم يقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق. واعتبرت مصادر مطلعة لقاء الغد في روما علامة على أن الإعلان عن اتفاق قد يكون خلال أيام فقط.

ويأتي لقاء روما، في وقت لا تزال فيه حماس وإسرائيل تجريان محادثات غير مباشرة في محاولة للتوصل إلى اتفاق.