القاهرة- مصراوي

زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ جنود الاحتلال الذين يخدمون في قطاع غزة، وادعى أن إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي، في الوقت الذي تطالب فيه أكثر من مئة منظمة إنسانية إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات إلى القطاع لإطعام الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع.

وزعم هرتسوغ قائلا: "نحن نتصرف هنا وفقًا للقانون الدولي".

وتتطابق تصريحات هرتسوغ مع تصريحات المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي ديفيد منسر يوم الأربعاء، الذي وصف مخاوف منظمات الإغاثة بأنها "تحذيرات كاذبة".

وصدر بيان مشترك اليوم الأربعاء عن أكثر من 100 منظمة إنسانية دولية، يدعون فيه إسرائيل إلى إنهاء الحصار فوراً.

وأكد البيان، الذي وقّعته 111 جهة من بينها "ميرسي كور"، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة "ريفوجيز إنترناشونال"، أن قطاع غزة يواجه نقصاً كارثياً في الغذاء والماء والإمدادات الطبية، في وقت تتكدس فيه آلاف الأطنان من المساعدات عند المعابر دون السماح بدخولها.

وأضاف البيان أن الحصار الإسرائيلي يحرم السكان من أبسط مقومات الحياة، مشيراً إلى أن عمال الإغاثة أنفسهم باتوا يقفون في طوابير للحصول على الطعام، ويخاطرون بحياتهم لتأمين الغذاء لعائلاتهم.

ويشهد قطاع غزة موتًا وجوعًا في ظل نقص حاد في المساعدات الإنسانية الأساسية مثل الغذاء والدواء.

ويعاني جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة الثلاثاء، أن 900 ألف طفل يعانون من الجوع، وأن 70 ألفًا منهم ظهرت عليهم بالفعل علامات سوء التغذية.