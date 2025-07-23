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فلسطين تدعو إلى تشكيل تحالف دولي لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة

06:02 م الأربعاء 23 يوليه 2025

رياض منصور

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وكالات

قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يسعون بكل قوة لتحويل غزة إلى أرض بلا شعب من خلال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي تحت ستار الهجرة الطوعية.

وأكد منصور، على أن لا أحد يرغب في أن يرى الناس جوعى في غزة ومع ذلك يراقب العالم سكان القطاع وهم يموتون جوعا وعطشا، مشيرا إلى أن أهل غزة يتعرضون للقتل بالرصاص أثناء محاولتهم الوصول إلى هذا الغذاء.

ودعا منصور، إلى تشكيل تحالف دولي لإنهاء هذه الإبادة الجماعية في غزة، مشددا على أن ما تقوم به إسرائيل هي حرب على الوجود الفلسطيني ومسيحيو فلسطين لم يسلموا في غزة وبيت لحم حتى القدس من الاستهدافات.

وأوضح المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، أن هجمات المستوطنين الإرهابية تهدف إلى تشريد الفلسطينيين من ديارهم بغض النظر عن دينهم، لافتا إلى أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي ترتكب في غزة سوف تعيد تشكيل المنطقة.

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رياض منصور المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة تشكيل تحالف دولي لإنهاء الإبادة الإبادة الجماعية في غزة
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