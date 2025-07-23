إعلان

تحرك يميني داخل الكنيست لإقرار السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

02:00 م الأربعاء 23 يوليه 2025

الأراضي الفلسطينية المحتلة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سلمى سمير:

يستعد الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، للتصويت على مشروع قرار رمزي يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وسط تزايد الأصوات اليمينية الإسرائيلية المطالبة بـ"انتهاز اللحظة السياسية" لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء التحرك الجديد بتنسيق بين أعضاء من الائتلاف الحاكم، مدعومين من وزراء بارزين أبرزهم وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي صرح بأن "الوقت قد حان لاتخاذ خطوات تاريخية"، معتبرًا أن المشروع يمثل رسالة سياسية مهمة رغم عدم إلزاميته القانونية.

1_3_11zon

ولا يحمل المشروع أي صفة تشريعية ملزمة، إلا أن توقيته ومضمونه يشيران إلى تصاعد الضغوط اليمينية داخل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدفع ملف الضم من جديد إلى صدارة الأجندة السياسية، خصوصًا في ظل غياب أي عملية تفاوضية مع الفلسطينيين واستمرار التوسع الاستيطاني.

2_4_11zon

وفي سياق متصل، شهد مبنى الكنيست قبل يومين مؤتمرًا حاشدًا دعا إلى تسريع خطوات الضم، بحضور وزراء وأعضاء كنيست من أحزاب اليمين، وعلى رأسهم وزير العدل ياريف ليفين، الذي أكد في كلمته أن "فرض السيادة على يهودا والسامرة ليس خيارًا بل ضرورة"، مستخدمًا المصطلح التوراتي الذي تشير به المؤسسة الإسرائيلية إلى الضفة الغربية.

3_5_11zon

وجاء المؤتمر، الذي شارك فيه أيضًا السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، كمقدمة مباشرة لهذا التحرك الرمزي، واعتبره مراقبون بمثابة اختبار لردود الفعل الداخلية والدولية بشأن نوايا الحكومة تجاه مستقبل الضفة الغربية.

هذا المحتوى من

Manal el Alem

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحرك يميني السيادة الإسرائيلية الضفة الغربية الأراضي الفلسطينية الكنيسة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الشرطة الإسرائيلية تزعم: اعتقلنا امرأة خططت لاستهداف نتنياهو

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)