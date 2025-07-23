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الكنيست يصوّت على مشروع قرار لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

01:09 م الأربعاء 23 يوليه 2025

الكنيست الإسرائيلي

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وكالات

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الكنيست الإسرائيلى (البرلمان) سيصوت خلال ساعات على مشروع قرار يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن مشروع القرار الذي قدمه أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، يحظى بدعم وزراء بارزين، منهم وزير الطاقة إيلي كوهين.

وأكد وزير الطاقة إيلي كوهين، أنه سيؤيد قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، واصفًا إياه بـ"التاريخي" وقد حان وقته.

وفي سياق منفصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، إن 62 من الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي يطالبون بـ"وجود يهودي دائم" في "قبر يوسف" في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

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الكنيست الإسرائيلى إسرائيل الضفة الغربية
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