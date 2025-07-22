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أردوغان: نتنياهو وشبكته تجاوزوا هتلر في الوحشية وما يجري في غزة يفوق المحرقة

11:45 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

رجب طيب أردوغان

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وكالات

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشبكته الإجرامية بتجاوز الزعيم النازي أدولف هتلر في الوحشية، في تعليقه على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقال أردوغان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "المشاهد اللاإنسانية التي تحدث في غزة لم تُرَ حتى خلال المحرقة في أوروبا"، مضيفًا: "لا يمكن لأي إنسان لديه ذرة من الكرامة أن يقف صامتًا أمام هذه القسوة، حيث يُقتل الأبرياء يوميًا بسبب الجوع والعطش".

واعتبر أردوغان أن "الصمت الدولي إزاء ما يجري في غزة يمثل شراكة في الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب هناك"، مشددًا على أن "الإنسانية تموت في غزة، حيث الأطفال يموتون جوعًا والناس يفقدون حياتهم أثناء محاولتهم الحصول على كيس دقيق".

وفي رسالة تحذيرية، قال الرئيس التركي: "لن نصمت حيال هذه المجازر، ولا يمكن أن ننسى الأطفال الذين قُطعت رؤوسهم وأطرافهم، أو الجثث التي تنهشها الكلاب من شدة الجوع، ولا صرخات الأمهات التي تمزق القلوب".

ودعا أردوغان المجتمع الدولي إلى "التوحد على جبهة إنسانية، في ظل تصاعد حالات الوفاة الجماعية بسبب المجاعة"، مؤكدًا في ختام رسالته: "يجب أن نرفع الصوت ضد هذا الظلم، وأن نمنع حفنة من أعداء الإنسانية من مواصلة هذه الوحشية باسم السلطة".

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