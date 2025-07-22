الأونروا: أطفال غزة يذبلون ويموتون جوعًا أمام أعين الأطباء

وكالات

قالت إيناس حمدان، مسؤولة الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة: "نعيش مرحلة الموت وكل ما يحيط بنا هو القتل سواء بالقنابل أو الغارات الجوية".

وأشارت حمدان، إلى أن الأطفال في غزة يذبلون ويموتون من الجوع أمام أعين الأطباء الذين يقفون عاجزين عن إنقاذهم.

ومن جانبه، قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، إن غزة أصبحت جحيمًا على الأرض، ولا يوجد بها مكان آمن.

وذكر لازاريني، أن الموظفين بـ الأونروا والأطباء والعاملين في المجال الإنساني يصابون بالإغماء أثناء تأدية واجبهم بسبب الجوع والإرهاق.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت مصادر طبية، بأن المجاعة وسوء التغذية في غزة أودت بحياة 15 شخص، منهم 4 أطفال، خلال 24 ساعة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات جراء المجاعة 101، منهم 80 طفلًا.