مجموعة إعلامية ألمانية كبيرة تتعرض لهجوم قراصنة

شتوتجارت - (د ب أ)

تعرضت مجموعة "إس دابليو إم إتش" الألمانية الإعلامية لهجوم قراصنة.

وقالت المجموعة في بيان لها اليوم الثلاثاء إن جهات خارجية غير مصرح لها تمكنت من الوصول إلى شبكتها لفترة وجيزة. وتحدث البيان عن "حادث أمني خطير في تكنولوجيا المعلومات". وتتواصل المجموعة بشكل وثيق مع السلطات الأمنية.

وحجبت المجموعة الوصول إلى الشبكة. وقال متحدث باسم المجموعة ردا على استفسار إن الهجوم كان موجها ضد الشبكة المركزية للمجموعة. كما تأثرت جميع الصحف التابعة للمجموعة عبر الشبكة.

وتمتلك المجموعة صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" المرموقة، إلى جانب صحيفتي "شتوتجارتر تسايتونج" و"شتوتجارتر ناخريشتن".

وبحسب البيانات، لم تتأثر التغطية الإخبارية على الإنترنت أو الإنتاج بالهجوم، حيث إن "جميع الصحف تُنشر كالمعتاد". وفي إطار الإجراءات الأمنية، وفّرت المجموعة حلولا بديلة للموظفين، وقال المتحدث: "لذلك، يضطر الموظفون لبذل جهد إضافي". على سبيل المثال، يتم توفير الوصول إلى الإنترنت عبر طرق بديلة. ووفقا للمتحدث، لا حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية من قِبل الشركاء ومقدمي الخدمات لتأمين أنظمتهم.

وأضاف المتحدث أنه تم رصد أولى الأنشطة غير العادية ليلة عطلة نهاية الأسبوع . وتأثرت عدة أجهزة. وطبقت الشركة اعتبارا من يوم الاثنين الماضي، إجراءات أمنية مكثفة.

وتعدّ المجموعة واحدة من أكبر دور نشر الصحف في ألمانيا، ويعمل بها حاليا حوالي 4500 موظف.