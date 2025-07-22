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فيديو لـ"فأر" داخل غرفة مريض في مستشفى بالعراق يُثير استياءً شعبيًا

01:02 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

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وكالات

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن عراقي من داخل غرفة أحد المرضى في مستشفى عراقي.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول لحظة استقرار فأر فوق مغذي مريض داخل مستشفى بالعاصمة العراقية بغداد.

وأثار الفيديو حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد مغردون نشر المقطع معبرين عن استنكارهم لما وصفوه بـ"الإهمال الفاضح" داخل المستشفى.

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العراق فأر بغداد
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