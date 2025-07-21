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الاحتلال يقصف مبنى يضم روضة أطفال بغزة

01:33 م الإثنين 21 يوليه 2025

جيش الاحتلال

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وكالات

أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مبنى يضم روضة أطفال في مدينة غزة وسط قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة طفل وترويع الأطفال الذين كانوا في الروضة لحظة القصف.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى حدوث هلع في صفوف الأطفال بعد قصف طائرات الاحتلال سطح المبنى الذي يضم روضتهم.

وفي سياق منفصل، قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 27 فلسطينيًا استشهدوا بغارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن من بينهم 4 من طالبي المساعدات.

كما أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة بانتشال جثامين 5 شهداء إثر قصف إسرائيلي على جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

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جيش الاحتلال روضة أطفال غزة
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