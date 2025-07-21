الإسماعيلية – أميرة يوسف:

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وسفير ألمانيا بالقاهرة، معمل المحاكاة والتدريب بالمعهد الفني الصحي بالإسماعيلية، وذلك في إطار دعم التعاون المصري الألماني في مجال التعليم الفني والتدريب الصحي.

وشهد الافتتاح حضور عدد من قيادات وزارة الصحة ومسؤولي التعليم الصحي والتقني، حيث يُعد المعمل الجديد أحد أهم المشروعات التعليمية التي تهدف إلى تطوير مهارات طلاب المعهد وتأهيلهم للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة من خلال نماذج محاكاة واقعية تحاكي بيئة العمل داخل المستشفيات.

ويضم المعمل تجهيزات تكنولوجية متقدمة تحاكي غرف الطوارئ والعناية المركزة، وتوفر تدريبًا عمليًا عالي الكفاءة لطلاب التمريض والفنيين الصحيين، بما يعزز قدرتهم على تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة بعد التخرج.

وأكد وزير الصحة أن إنشاء معمل المحاكاة يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير التعليم الفني الصحي ورفع كفاءة الكوادر الطبية المستقبلية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجانب الألماني يُعد نموذجًا ناجحًا في دعم التعليم والتدريب الصحي.

من جانبه، أعرب السفير الألماني عن سعادته بالمشاركة في هذا المشروع المشترك، مؤكدًا أن التعاون مع مصر في هذا المجال يعكس التزام ألمانيا بدعم أنظمة التعليم والتدريب في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن افتتاح المعمل يُعد خطوة مهمة في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، وتعزيز مستوى التدريب والتعليم الفني للطلاب بما يخدم احتياجات المجتمع المحلي ويسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والوقوف على سير العمل داخل المنشآت، وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الحياة الصحية للمواطن المصري.

وشملت الجولة زيارة مجمع الإسماعيلية الطبي، أحد أبرز الصروح الصحية التابعة للهيئة، ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية، والمركز الدولي للتأهيل والطب الرياضي، ومستشفى الأورام، إلى جانب مركزي طب الأسرة بالعرايشية والمحسمة القديمة، ومستشفى التل الكبير المركزي.