وكالات

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، بأن وزير الخارجية عباس عراقجي بعث أمس رسائل بشأن موقف طهران النووي إلى روسيا والصين ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن مباحثات إسطنبول بين إيران والدول الأوروبية ستناقش البرنامج النووي الإيراني السلمي وغيرها من الملفات.

وذكر بقائي، أن مباحثات إسطنبول بين إيران والدول الأوروبية ستكون على مستوى مساعدي وزراء الخارجية.

وأكد المسؤول الإيراني "سندافع عن حقوق شعبنا دبلوماسيًا وفي مفاوضاتنا مع الترويكا الأوروبية"، مضيفًا أن الدول الأوروبية لا تستطيع تهديد إيران وليس لها دور في المفاوضات النووية، بحسب تعبيره.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن إسماعيل بقائي، أن إيران وافقت بناءا على طلب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على عقد جولة جديدة من المفاوضات النووية.

جاءت تصريحات بقائي ردًا على سؤال من قِبل صحفيين إيرانيين حول المحادثات المرتقبة بين الجانبين بشأن الملف النووي، إذ أوضح وزير الخارجية الإيراني، أن المحادثات ستُعقد يوم الجمعة على مستوى نواب وزراء الخارجية، وبمشاركة مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، في مدينة إسطنبول بتركيا.