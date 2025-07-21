بدء خروج عوائل البدو المحتجزين في مدينة السويداء بسوريا- صور



وكالات

بدأت العائلات المحتجزة داخل السويداء جنوب غربي سوريا بالخروج من المدينة، بعد جهود الوساطة التي بذلتها الحكومة السورية في هذا الشأن وانطلقت الحافلات التي تقل تلك العائلات.

وفي وقت سابق من ليلة الاثنين 21 يوليو، دخلت حافلات تتبع للحكومة السورية إلى مدينة السويداء لإجلاء 1500 شخص من عشائر البدو في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة مع الأطراف في محافظة السويداء لوقف التصعيد.

وجرى خروج العوائل وسط انتشار ميداني واسع لقوى الأمن الداخلي، التي عملت على تأمين المنطقة وضمان سلامة المدنيين خلال العملية، وفقا لروسيا اليوم.

وعلى الصعيد نفسه، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي عن التوصّل إلى اتفاق يقضي بإخراج جميع المدنيين الراغبين في مغادرة المحافظة بسبب الظروف الراهنة، إلى حين تأمينهم وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.

أضاف الدالاتي لوكالة أنباء "سانا" إلى أن هذا الاتفاق "جاء بعد جهود حثيثة بذلتها وزارة الداخلية".

قال: "نؤكد التزامنا الكامل بتأمين خروج جميع الراغبين بمغادرة محافظة السويداء، وسنوفّر إمكانية الدخول إليها للراغبين بذلك، وذلك في إطار جهودنا المتواصلة لترسيخ الاستقرار وإعادة الأمان إلى المحافظة".

في وقت سابق أكد العميد الدالاتي أنه سيتم الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة خلال الساعات القادمة.

وأشار الدالاتي إلى أنه سيجري ضمان عودة تلك العائلات الآمنة إلى ديارها، في إطار التزام الدولة بحماية جميع أبنائها والحفاظ على وحدة النسيج الوطني.

ولفت إلى أن هذه العملية جاءت نتيجة لجهود الوساطة التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف في محافظة السويداء، والتي تركز على وقف التصعيد وتعزيز المصالحة.

وأكد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار من جميع الأطراف، وفتح المجال لقيام مؤسسات الدولة بأخذ دورها في إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت صباح السبت الماضي عن وقف إطلاق النار في السويداء بين العشائر السورية والفصائل الدرزية، وطالبت كافة الأطراف بالالتزام بتنفيذ الاتفاق تحت طائلة المساءلة.

نقلت فرق الدفاع المدني السوري أمس الأحد 73 مواطنا قادمين من محافظة السويداء معظمهم من الأطفال والنساء من المعبر الإنساني في مدينة بصرى الشام إلى مناطق آمنة، كما تم تأمين عائلة إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن في محافظة درعا.

وجاء في بيان الدفاع المدني: "يواصل الدفاع المدني السوري المساهمة بتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين في مراكز الإيواء بالتعاون مع المنظمات الإنسانية الأخرى، وذلك عبر غرفة عمليات الاستجابة الطارئة التي أنشأتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث".