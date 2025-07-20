المقاومة تستهدف 3 دبابات ميركافا وتقنص جنديًا إسرائيليًا في الشجاعية

وكالات

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها قنصوا جنديًا صهيونيًا كان يعتلي دبابة ميركافا في محيط مدرسة الناصرة بحي الشجاعية شرقي غزة.

وقالت القسام، في بيان على "تليجرام" اليوم الأحد، إنها استهدفت بالاشتراك مع سرايا القدس 3 دبابات ميركافا صهيونية بعبوتي شواظ وثاقب وقذيفة تاندوم في الشجاعية بتاريخ 7 يوليو الجاري.

وأمس السبت، قالت الكتائب إنها استهدفت دبابة ميركافا صهيونية بعبوة شديدة الانفجار قرب نادي نماء في جباليا شمالي القطاع يوم الثلاثاء.

وذكرت القسام، أنها استهدفت دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 بمحيط المسجد العمري في جباليا شمالي القطاع.