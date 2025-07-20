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الصحة السورية تعلن إدخال قافلة مساعدات كبيرة للسويداء (فيديو)

01:56 م الأحد 20 يوليه 2025

قافلة مساعدات كبيرة للسويداء

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(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، عن إرسال قافلة مساعدات طبية كبيرة إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا، وذلك بعد أيام من تعذر دخولها بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، وفق ما أعلنته الجهات الرسمية في دمشق.

وتضم القافلة 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل، إلى جانب فرق طبية متخصصة ذات جاهزية عالية، وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية، بهدف دعم القطاع الصحي في المحافظة التي شهدت تدهورًا حادًا في الخدمات خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، أن القافلة كانت جاهزة منذ أيام، لكنها لم تتمكن من دخول السويداء نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن الوزارة ملتزمة بإيصال الدعم الطبي لكل المناطق السورية.

وأشار العلي إلى أن تحرك القافلة جاء بعد التطورات الأمنية التي شهدتها السويداء منتصف ليلة أمس، حيث نجحت قوى الأمن الداخلي في إخراج المقاتلين التابعين للعشائر، وتطبيق وقف إطلاق النار، ما سمح بفتح ممرات آمنة استخدمتها القافلة للوصول إلى المشفى الوطني وتقديم الدعم الطبي للمحتاجين.

من جهتها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة هند قبوات أهمية استمرار تقديم المساعدات الإنسانية، سواء الطبية أو الغذائية، مشيرة إلى أن خدمة الشعب السوري هي جوهر عمل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية.

أما محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، فقد ثمن وصول المساعدات، مؤكدًا أن المحافظة عانت في الفترة الماضية من نقص حاد في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية ستبدأ بتفعيل خدماتها في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت خلال الأيام المقبلة.

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الصحة السورية قافلة مساعدات السويداء جنوبي سوريا
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