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900 شهيد و6 آلاف مصاب.. حصيلة مجازر الجوعى في طوابير المساعدات بغزة

12:24 م الأحد 20 يوليو 2025

قطاع غزة

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وكالات

أفادت وزارة الصحة بقطاع غزة، بأن أكثر من 900 شهيد و6 آلاف مصاب من الباحثين عن لقمة العيش، مشيرة إلى موت 71 طفلًا بسبب الجوع وسوء التغذية.

وقالت صحة غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع سلاحًا في قطاع غزة والأطفال يموتون جوعًا أمام عدسات الكاميرات، مستنكرة من أن "العالم صم آذانه عن صرخات الأطفال المجوعين في قطاع غزة".

وحذرت الوزارة من أن المجاعة في قطاع غزة وصلت إلى مستويات كارثية وأكثر من مليوني إنسان يواجهون الجوع، موضحة أن ما يمارسه الاحتلال من منع إمدادات الدواء أدى لانهيار الوضع الصحي في القطاع بالكامل.

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قطاع غزة المجازر المساعدات 6 آلاف مصاب وزارة الصحة
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