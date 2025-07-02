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إعلام عبري: الحرب ستتوقف إذا وافقت حماس على إعادة كل الأسرى

10:39 م الأربعاء 02 يوليه 2025

حماس

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الأربعاء، إنه في حال عُقدت محادثات ستناقش الجوانب العملية لصفقة التبادل وخطوط انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وحجم المساعدات.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه إذا ردت حركة حماس بإيجابية فإن فريق مفاوضات تقنيا إسرائيليا قد يتوجه إلى الدوحة أو القاهرة.

وأكدت مصادر سياسية، أنه إذا وافقت حماس على صفقة لإعادة كل الأسرى فسيؤدي ذلك إلى وقف المعركة.

وأوضحت القناة العبرية، أن سبب التفاؤل في إسرائيل بإنجاز صفقة لإعادة الأسرى هو الاستعداد لإجراء مفاوضات شاملة.

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