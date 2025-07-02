اليونيسيف: كل 15 دقيقة يُقتل أو يُشوّه طفل في الشرق الأوسط

وكالات

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في بيان أصدرته يوم الأربعاء، أن أكثر من 12.2 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأثروا بشكل مباشر بالصراعات خلال أقل من عامين، حيث قُتل أو أصيب أو نزح طفل كل خمس ثوان، فيما يُقتل أو يُشوَّه طفل كل 15 دقيقة.

وأوضحت اليونيسف أن التقارير تشير إلى نزوح أكثر من 12 مليون طفل، وإصابة نحو 40 ألفا، ومقتل ما يقرب من 20 ألف طفل.

وأكد إدوارد بيجبيدر، المدير الإقليمي لليونيسف في المنطقة، أن "الصراعات تقلب حياة طفل رأسا على عقب كل خمس ثوان"، مشيرا إلى أن 110 ملايين طفل، ما يعادل نصف أطفال المنطقة، يعيشون في دول تعاني من النزاعات، مضيفا "إنهاء الصراعات ليس خيارا، بل ضرورة أخلاقية ملحة لحماية الأطفال وضمان مستقبلهم".

وأكدت اليونيسف أن 110 ملايين طفل في المنطقة يواجهون تهديدات يومية جراء النزاعات التي تدمر منازلهم، مدارسهم، ومرافقهم الصحية، مما يعرضهم لخطر الموت، الإصابة، النزوح، والصدمات النفسية طويلة الأمد. وتتوقع المنظمة أن يحتاج 45 مليون طفل إلى مساعدات إنسانية في عام 2025، بزيادة 41% عن 32 مليون طفل في 2020.

وحذرت اليونيسف من تراجع متوقع في التمويل بنسبة 20-25% بحلول 2026، مما قد يؤدي إلى خسارة 370 مليون دولار، تهدد برامج حيوية مثل علاج سوء التغذية، توفير مياه الشرب الآمنة، والتطعيمات ضد الأمراض الفتاكة.

وقال بيجبيدر: "مع تصاعد معاناة الأطفال، تتضاءل الموارد المتاحة.. يجب وقف النزاعات، وتعزيز الجهود الدولية لمعالجة هذه الأزمات، وزيادة الدعم للأطفال المعرضين للخطر بدلا من تقليصه".