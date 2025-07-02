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إسرائيل: هناك مؤشرات إيجابية لإمكانية إنجاز صفقة بشأن غزة

07:25 م الأربعاء 02 يوليو 2025

جدعون ساعر

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وكالات

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن بلاده جادة في سعيها للتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل مؤشرات وصفها بـ"الإيجابية".

وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإستوني: "نحن جادون في نيتنا التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة"، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات مشجعة على إمكانية تحقيق تقدم.

وتابع الوزير الإسرائيلي أن الهدف الحالي يتمثل في "بدء محادثات غير مباشرة في أقرب وقت ممكن".

وفي هذا السياق ذكرت شبكة "سي بي إس" عن مصادر إسرائيلية، أن حكومة نتنياهو أعربت عن دعمها للمسؤولين الأمريكيين بشأن مقترح وقف إطلاق النار.

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جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي إنجاز صفقة بشأن غزة تبادل الأسرى وقف إطلاق النار بقطاع غزة
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