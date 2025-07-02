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تركيا وموريتانيا تبرمان اتفاقية تعاون في مجال الطيران المدني

05:28 م الأربعاء 02 يوليو 2025

وزير النقل والمواصلات التركي عبد القادر أورال أوغل

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أنقرة - (د ب أ)

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون شاملة مع موريتانيا في مجال الطيران المدني.

وقال وزير النقل في تصريح لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، إن الاتفاقية موقعة بين المديرية العامة للطيران المدني في تركيا، والوكالة الوطنية للطيران المدني الموريتانية.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات عديدة، أبرزها سلامة الطيران، والنقل الجوي، وأمن الطيران.

وذكر أورال أوغلو أن الاتفاقية ستكون نموذجا يحتذى به في تطوير الطيران المدني بإفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن التعاون التركي الموريتاني سيسهم إسهاما كبيرا في تنمية القدرات وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية في قطاعي الطيران المدني في كلا البلدين.

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