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الرئيس الصيني يتغيب عن قمة بريكس للمرة الأولى

03:59 م الأربعاء 02 يوليو 2025

شي جين بينج

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بكين - (د ب أ)

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج في بكين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينج لن يحضر القمة المقبلة لمجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة.

وأضافت ماو نينج أن رئيس الوزراء لي تشيانج سيسافر إلى البرازيل لحضور قمة العام الجاري. ولم يتم ذكر سبب تغيب شي.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر الاجتماع. ويرتبط تغيبه بمذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، وستكون البرازيل، باعتبارها من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، مضطرة لتطبيقها.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن شي لن يسافر لحضور القمة التي ستنعقد في ريو دي جانيرو يومي السادس والسابع من يوليو نظرا لتعارض في جدول الأعمال.

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