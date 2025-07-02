استشهاد مدير المستشفى الإندونيسي في قصف إسرائيلي شمال غزة

وكالات

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد الدكتور مروان السلطان، مدير المستشفى الإندونيسي، إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط دوار 17 شمال غربي مدينة غزة.

وبحسب ما أفاد به موقع "صدى نيوز" الفلسطيني، فقد أسفر الهجوم عن استشهاد السلطان وعدد من الفلسطينيين الآخرين.

وتتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ635 على التوالي، وسط ارتفاع مستمر في أعداد الشهداء، بينهم نساء وأطفال، في ظل قصف مكثف يتسبب بانهيار منازل على رؤوس ساكنيها، ويستهدف تجمعات مدنية في مختلف أنحاء القطاع.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على منازل في عدة مناطق، كما تعرضت تجمعات للنازحين المنتظرين لتسلّم المساعدات للقصف والنيران الحية، ما أدى إلى وقوع شهداء وإصابات في صفوف المدنيين.