إعلان

أستراليا: انقطاع الكهرباء عن 35 ألف منزل بسبب الأمطار الغزيرة

02:23 م الأربعاء 02 يوليه 2025

استراليا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كانبرا - (د ب أ)

تتعرض أجزاء من السواحل الوسطى والجنوبية لنيو ساوث ويلز في أستراليا، لمنخفض جوي ساحلي، تسبب في هبوب رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) اليوم الأربعاء.

ولا تزال تحذيرات الطوارئ قائمة اليوم الأربعاء في عدة مناطق، بسبب استمرار الخطر من احتمالية وقوع فيضانات مفاجئة، حيث هطلت على بعض الضواحي خلال الليلة الماضية أمطار غزيرة وصل ارتفاعها إلى 130 ملليمترا.

ولا يزال هناك نحو 35 ألف منزل وشركة بدون كهرباء. وقد تعاملت خدمات الطوارئ في نيو ساوث ويلز مع ما يقرب من 3000 واقعة وطلب للمساعدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كانبرا أستراليا الأمطار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
أسدل الستار.. البرلمان يقر نهائيًا تعديلات قانون الإيجار القديم
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. تعرف علي التفاصيل