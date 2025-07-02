مصدر إسرائيلي يكشف عن ضمانات اتفاق إنهاء الحرب بغزة

وكالات

نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر سياسي، أن أي صيغة اتفاق تتناول إنهاء الحرب في غزة ستُرفق برسالة من الجانب الأمريكي.



وقال المصدر، إن الرسالة ستضمن لإسرائيل استئناف القتال إذا لم تُلبَ مطالبها بنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ونفي قادتها خارج القطاع.



ووفق هيئة البث العبرية، فإنه يُتوقع أن يطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمانات للحصول على ضوء أخضر لشن هجوم على إيران في المستقبل إذا لزم.



وصباح الأربعاء، أعلن ترامب، أن إسرائيل وافقت على الشروط الضرورية لهدنة مدتها 60 يومًا، لافتا إلى أنه سيعمل خلال تلك الفترة مع كل الأطراف على إنهاء الحرب.



وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال": "آمل أن تقبل حماس هذا الاتفاق لأن الوضع لن يتحسن بل سيزداد سوءًا".