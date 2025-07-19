القسام تعلن استهداف دبابتي ميركافا للاحتلال في جباليا (فيديو)

وكالات

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها استهدفت دبابة ميركافا صهيونية بعبوة شديدة الانفجار قرب نادي نماء في جباليا شمالي القطاع يوم الثلاثاء.

وذكرت القسام، أنها استهدفت دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 بمحيط المسجد العمري في جباليا شمالي القطاع.

وبثت الكتائب مقطع فيديو قالت إنه ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"، وتظهر مشاهد من استهداف جنود وآليات إسرائيلية في جباليا.