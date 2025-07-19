قطر ترسل 7 شاحنات مساعدات إلى سوريا

وكالات

أعلنت السفارة القطرية في العاصمة السورية دمشق، اليوم السبت، إرسال مساعدات غذائية إلى درعا استجابة لأزمة النزوح من محافظة السويداء بالتنسيق مع الهلال الأحمر القطري والتعاون مع الهلال الأحمر السوري.

وقالت السفارة القطرية في دمشق، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، إنه تم إرسال سبع شاحنات تحمل 3 آلاف و600 سلة غذائية إلى محافظة درعا بسوريا.

وأضافت السفارة أن الهلال الأحمر القطري يؤكد التزامه بمواصلة دعمه الإنساني في مختلف المحافظات السورية بالشراكة مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية.