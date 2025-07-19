إعلان

قطر ترسل 7 شاحنات مساعدات إلى سوريا

05:01 م السبت 19 يوليو 2025

شاحنات مساعدات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت السفارة القطرية في العاصمة السورية دمشق، اليوم السبت، إرسال مساعدات غذائية إلى درعا استجابة لأزمة النزوح من محافظة السويداء بالتنسيق مع الهلال الأحمر القطري والتعاون مع الهلال الأحمر السوري.

وقالت السفارة القطرية في دمشق، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، إنه تم إرسال سبع شاحنات تحمل 3 آلاف و600 سلة غذائية إلى محافظة درعا بسوريا.

وأضافت السفارة أن الهلال الأحمر القطري يؤكد التزامه بمواصلة دعمه الإنساني في مختلف المحافظات السورية بالشراكة مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطر شاحنات مساعدات سوريا محافظة السويداء الهلال الأحمر السوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وسط استقرار الجنيه وتباطؤ التضخم.. بنوك عالمية تتوقع خفض مصر الفائدة 4% آخرين في 2025