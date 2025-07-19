دكا (أ ب)

نظم مئات الآلاف من أنصار أكبر حزب إسلامي في بنجلاديش مسيرات في العاصمة دكا، اليوم السبت، فى استعراض للقوة قبل الانتخابات المتوقع أن تُجرى العام المقبل، فيما تقف الدولة الواقعة في جنوب آسيا عند مفترق الطرق بعد الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.

وذكرت الحكومة المؤقتة بقيادة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، أن الانتخابات المقبلة ستُجرى في أبريل، لكن إدارته لم تستبعد احتمال إجراء انتخابات في فبراير، كما طالب بقوة الحزب الوطني البنجلاديشي وحلفاؤه.

وقال حزب الجماعة الإسلامية، الذي انحاز إلى جانب باكستان، خلال حرب استقلال بنجلاديش في عام 1971، في وقت سابق إنه سيحشد مليون شخص اليوم السبت.

ومنذ تولت الشيخة حسينة السلطة عام 2009 حتى الإطاحة بها في احتجاجات قادها طلاب العام الماضي وفرت إلى الهند، تم إعدام زعماء بارزين من حزب الجماعة الإسلامية أو سجنهم بسبب اتهامات بتورطهم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم خطيرة أخرى في عام 1971.