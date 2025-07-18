القوات العراقية تلاحق منفذي هجمات على منشآت نفطية وقواعد شمال البلاد

(د ب أ)

أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية أمنية واسعة في مناطق شمال غربي البلاد، لملاحقة الجهات المتورطة في استهداف منشآت نفطية وقواعد عسكرية.

وجرى تنفيذ العملية بالتعاون بين جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة عمليات غربي نينوى وصلاح الدين وقيادات الحشد الشعبي وشملت العديد من الأماكن في صحراء الحضر في قاطعي غربي نينوى وصلاح الدين، وفق بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية.

كما استهدفت العملية عدداً كبيراً من المخازن والأودية والكهوف لتدقيق ومتابعة معلومات مهمة ذات علاقة بإحباط نوايا ومحاولات لاستهداف القطعات الأمنية والأهداف الحيوية في البلاد.

وذكر البيان" أن الأجهزة الأمنية ستقوم بملاحقة كل من يعبث بأمن ومقدرات البلاد ومصالحها العليا أو من يتعاون معهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وأكد البيان أن الهجمات الأخيرة على الحقول النفطية وبعض القواعد والمعسكرات "تشكل اعتداءً خطيراً يعرقل جهود الاستقرار والتنمية في العراق".