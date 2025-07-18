وكالات

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، ديفيد بارنياع، أجرى زيارة إلى واشنطن هذا الأسبوع في محاولة للحصول على دعم أمريكي لخطة تهدف إلى إقناع دول باستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة.

وناقش بارنياع الخطة مع مبعوث البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مشيرًا إلى أن إسرائيل تُجري محادثات مع إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا بهذا الشأن، حيث اقترح بارنياع أن تقدم الولايات المتحدة حوافز لتلك الدول مقابل تعاونها، إلا أن ويتكوف لم يبد أي التزام، بحسب أحد المصدرين.

وتثير الخطة الإسرائيلية المقترحة جدلًا واسعًا، حيث تعتبر حكومة الاحتلال أن عمليات "التهجير" ستكون "طوعية"، بينما يصفها خبراء قانونيون أمريكيون وإسرائيليون بأنها جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وأشارت تقارير فبراير الماضي، إلى اقتراح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل نحو مليوني فلسطيني من غزة لإعادة إعمار القطاع، إلا أن الخطة واجهت معارضة عربية واسعة، ولم تُنفذ.

وقالت مصادر إسرائيلية إن إدارة ترامب أبلغت تل أبيب أنه إذا أرادت المضي في هذه الفكرة، فعليها أولا العثور على دول مستعدة لاستقبال النازحين. ومنذ ذلك الحين، كلف الموساد بالبحث عن هذه الدول.