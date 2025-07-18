(أ ب)

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة اعتقال ليبي، اتهمته المحكمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في ألمانيا بناء على مذكرة توقيف.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في براندنبورج، اليوم الجمعة، إن المشتبه به تم توقيفه في مطار برلين براندنبورج بناء على "طلب من المحكمة الجنائية الدولية". وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت الشرطة الاتحادية الألمانية إنه تم اعتقال المشتبه به أمس الأول الأربعاء، حسب وكالة (د ب أ).

وأشارت الوكالة إلى أن المشتبه به لا يزال حاليا في ألمانيا، ومن المقرر نقله إلى المحكمة.

ويزعم أن خالد محمد علي الهشري، كان أحد كبار المسؤولين في سجن معريجة بطرابلس، حيث كان يحتجز آلاف الأشخاص. وتم إلقاء القبض عليه أمس الأول الأربعاء بناء على أمر قضائي أصدرته المحكمة في 10 يوليو.

وقالت المحكمة في بيان "يشتبه أنه ارتكب بشكل مباشر أو أمر أو أشرف على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والتي يزعم أنه تم ارتكابها في ليبيا من فبراير 2015 إلى أوائل عام 2020".

وسيبقى الهشري في السجن في ألمانيا حتى انتهاء الإجراءات القانونية لنقله إلى لاهاي.

وتعتمد المحكمة على دول أخرى لتنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها. وأشادت بالسلطات الألمانية لاعتقالها الهشري.