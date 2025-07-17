ألمانيا: سنزوّد أوكرانيا بدعم عسكري يمكّنها من ضرب العمق الروسي

وكالات

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، إن أوكرانيا ستحصل على دعم عسكري إضافي خلال الأيام القادمة كي تستطيع ضرب العمق الروسي.

وأشار ميترس، إلى أن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يتشاورون بشأن كيفية إيصال أنظمة باتريوت الجديدة إلى أوكرانيا والأمر قد يستغرق عدة أسابيع.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن الرئيس زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي عبّر منذ أشهر عن استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات والكرة الآن في ملعب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح ستارمر، أن بريطانيا تريد تكثيف العقوبات الاقتصادية على بوتين قبل خضوعه إلى طاولة المفاوضات، مضيفا "نريد وقفا غير مشروط لإطلاق النار إذا كنا نسعى لفرض السلام عبر القوة في أوكرانيا".