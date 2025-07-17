الحوثي: مؤسف أن يراهن البعض على إمكانية تغير موقف أمريكا لصالح الأمة

وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن عبد الملك الحوثي في بيان، الخميس، إن الإبادة الجماعية هدف إسرائيلي أمريكي مشترك والممارسات الإجرامية تطال كل سكان قطاع غزة.

وأكد الحوثي، أن العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة يكاد أن يكون عدوانا أمريكيا قبل أن يكون إسرائيليا ودور الاحتلال هو التنفيذ، مشيرا إلى أن موقف الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي بالأمس كان يؤكد على الاستمرار في دعم الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح الحوثي، أنه شيء مؤسف أن يراهن البعض على إمكانية أن يتغير الموقف الأمريكي لصالح الأمة، لافتا إلى أن هندسة الجوع ومصائد الإبادة في قطاع غزة أنشطة عدوانية لكنها بالتسمية الأمريكية والإسرائيلية مساعدات إنسانية.

وشدد الحوثي، على أن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من استباحة كاملة للنفس البشرية جناية على المجتمع الإنساني، مضيفا "من يسلم بما يفعله العدو الإسرائيلي بشراكة أمريكية ضد الشعب الفلسطيني يقبل بأن يكون السلوك الإجرامي سائدا في منطقتنا".