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واشنطن تدعو الحكومة السورية إلى سحب قواتها من السويداء

10:28 م الأربعاء 16 يوليو 2025

وزارة الخارجية الأمريكية

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وكالات

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، الحكومة السورية بسحب قواتها من محافظة السويداء، من أجل خفض التصعيد.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكي تامي بروس، الأربعاء، إلى أن الولايات المتحدة تدعو الحكومة في دمشق إلى سحب قواتها من السويداء لخفض التصعيد.

وأعربت الخارجية الأمريكية، عن أملها في انتهاء العنف الدائر بسوريا وانسحاب إسرائيل والقوات السورية أيضا من المنطقة.

وعلى ضوء الاشتباكات بين الدروز والقوات الحكومية في السويداء، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثّفة استهدفت مبنى وزارة الدفاع ومقر هيئة الأركان العامة والقصر الرئاسي في سوريا.

وقال مصدر دبلوماسي في تصريحات للجزيرة إن مجلس الأمن الدولي تلقى طلبا من سوريا لعقد جلسة طارئة بشأن التصعيد الإسرائيلي.

وتظاهر آلاف السوريين اليوم الأربعاء، في دمشق وحلب وحماة واللاذقية، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على البلاد ورفضا للتدخل الأجنبي في شؤونها.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم طال بوابة الدخول إلى مجمع المقر الرئيسي للقيادة العسكرية السورية، مشيرا إلى أن العملية نُفذت بواسطة طائرة مسيرة استهدفت مبنى تابعا لوزارة الدفاع السورية.

وقال المتحدث في بيان رسمي: "يواصل الجيش الإسرائيلي متابعة التطورات والأنشطة التي تستهدف المدنيين الدروز في جنوب سوريا، وينفذ ضربات في المنطقة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ويبقى مستعدا لسيناريوهات متعددة".

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