إعلام عبري: إسرائيل استهدفت آليات عسكرية سورية في السويداء بـ100 صاروخ

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الأربعاء، إنه قصف آليات ومدرعات ووسائل قتالية تابعة للجيش السوري كانت تتحرك نحو محافظة السويداء.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر عسكري، قوله إن سلاح الجو الإسرائيلي أطلق أكثر من 100 صاروخ على دبابات وآليات للنظام السوري بالسويداء.

وفي وقت سابق م ناليوم، أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة السورية، بإصابة 13 شخصا حتى الآن جراء غارات الطيران الإسرائيلي على دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وكان "تلفزيون سوريا" أشار إلى أن ثلاث غارات إسرائيلية متتالية استهدفت مقر رئاسة الأركان في العاصمة دمشق.

كما لفت إلى أن دمارا كبيرا لحق بمبنى رئاسة الأركان السورية جراء الهجوم الإسرائيلي.