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الرئيس التركي يستقبل نظيره الإماراتي في أنقرة

05:42 م الأربعاء 16 يوليه 2025

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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أنقرة - (د ب أ)

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة في مراسم رسمية.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بوصول آل نهيان المجمع الرئاسي، وكان في استقباله أردوغان عند بوابته، قبل أن يتوجها معا إلى موقع الاستقبال الرسمي.

وضمن مراسم الاستقبال الرسمي، أطلقت المدفعية 21 قذيفة، فيما عزفت الجوقة الموسيقية النشيدين الوطنيين لتركيا والإمارات.

وحيّا آل نهيان حرس الشرف، وبعدها تم تقديم الوفود بشكل متبادل، ثم تم التقاط صورة تذكارية للزعيمين على الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، قبل أن ينتقلا لعقد لقاء ثنائي.

وعقب اللقاء الثنائي، سيترأس الزعيمان الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والإمارات المشكل عام 2023.

وسيقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء رسمية على شرف آل نهيان.

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