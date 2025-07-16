لتخفيف الاكتظاظ.. إيطاليا بصدد الإفراج عن 15% من السجناء

وكالات

أعلنت وزارة العدل الإيطالية أن البلاد قد تفرج عن نحو 10 آلاف شخص من السجون، أو نحو 15 في المئة من إجمالي عدد السجناء، لتخفيف الاكتظاظ.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس الثلاثاء، إن نحو 10105 سجينا "مؤهلون بشكل محتمل" لتدابير بديلة للسجن، مثل الإقامة الجبرية أو المراقبة.

وحسب البيان سوف ينطبق هذا الخيار على الأشخاص الذين أصبحت إداناتهم نهائية وغير قابلة للاستئناف، والذين تبقى لهم أقل من عامين من العقوبة، ولم يرتكبوا أي مخالفات تأديبية خطيرة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

وأضافت الوزارة أن الأشخاص الذين يقضون عقوبات بالسجن بسبب جرائم خطيرة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والاغتصاب والاتجار بالمهاجرين والاختطاف سيتم استبعادهم.

وبحسب قاعدة بيانات (World Prison Brief)، فإن إيطاليا لديها أحد أسوأ سجلات الاكتظاظ في السجون في أوروبا، حيث يبلغ مستوى الإشغال حوالي 122%.

ووفقًا لتقرير رويترز في هذا الصدد، فإن أي مستوى أعلى من ١٠٠٪ يشير إلى أن السجون مكتظة بما يتجاوز طاقتها الاستيعابية القصوى، وبحسب قاعدة البيانات، فإن قبرص وفرنسا وتركيا فقط هي الدول التي حققت درجات أعلى في أوروبا.

وقد جذبت محنة السجناء الاهتمام في إيطاليا بعد ارتفاع حالات الانتحار والشكاوى بشأن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف داخل مراكز الاحتجاز غير المكيفة.

ومع ذلك، فإن الإفراج المبكر عن السجناء يعد خطوة حساسة سياسيا، وأشارت وزارة العدل إلى أن ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها.

وقالت إنها شكلت فريق عمل للتواصل مع السجون وقضاة الإفراج المشروط لتسهيل اتخاذ القرارات بشأن القضايا الفردية، والذي سيجتمع أسبوعيا ويقدم تقريرا عن عمله بحلول سبتمبر.