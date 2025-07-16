إعلان

الدفاع السورية: هجمات على قواتنا في السويداء بعد اتفاق وقف النار

11:24 ص الأربعاء 16 يوليه 2025

فصائل مسلحة في مدينة السويداء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت وزارة الدفاع السورية، إنه بعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار مع وجهاء وأعيان السويداء عادت مجموعات خارجة عن القانون إلى مهاجمة قواتها داخل المدينة.

وأكدت الوزارة أن قواتها ترد على مصادر النيران داخل مدينة السويداء مع مراعاة قواعد الاشتباك لحماية الأهالي ومنع تضررهم.

وأوصت وزارة الدفاع السورية الأهالي داخل السويداء بالتزام منازلهم والتبليغ عمّن تبقى من المجموعات الخارجة عن القانون.

وفي السياق ذاته، أفادت قناة "الإخبارية" السورية، بأن قوى الأمن الداخلي تبدأ بتمشيط الأحياء الشرقية لمدينة السويداء من المجموعات الخارجة عن القانون.

وتجددت الاشتباكات بين قوات الأمن السوري ومسلحين محليين من الطائفة الدرزية في السويداء، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار في المدينة.

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، عن وقف إطلاق النار في مدينة السويداء جنوبي البلاد بعد اتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة.

وقال أبو قصرة، إنه سيتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من المجموعات الخارجة عن القانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السويداء اتفاق وقف النار الدفاع السورية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة