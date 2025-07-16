الدفاع السورية: هجمات على قواتنا في السويداء بعد اتفاق وقف النار

وكالات

قالت وزارة الدفاع السورية، إنه بعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار مع وجهاء وأعيان السويداء عادت مجموعات خارجة عن القانون إلى مهاجمة قواتها داخل المدينة.

وأكدت الوزارة أن قواتها ترد على مصادر النيران داخل مدينة السويداء مع مراعاة قواعد الاشتباك لحماية الأهالي ومنع تضررهم.

وأوصت وزارة الدفاع السورية الأهالي داخل السويداء بالتزام منازلهم والتبليغ عمّن تبقى من المجموعات الخارجة عن القانون.

وفي السياق ذاته، أفادت قناة "الإخبارية" السورية، بأن قوى الأمن الداخلي تبدأ بتمشيط الأحياء الشرقية لمدينة السويداء من المجموعات الخارجة عن القانون.

وتجددت الاشتباكات بين قوات الأمن السوري ومسلحين محليين من الطائفة الدرزية في السويداء، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار في المدينة.

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، عن وقف إطلاق النار في مدينة السويداء جنوبي البلاد بعد اتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة.

وقال أبو قصرة، إنه سيتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من المجموعات الخارجة عن القانون.