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الهند: 5 مدارس في دلهي تتلقى تهديدات بوجود قنابل

10:49 ص الأربعاء 16 يوليه 2025

الهند

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نيودلهي - (د ب أ)

ذكر مسؤولون أن خمس مدارس خاصة تلقت تهديدات بوجود قنابل من خلال البريد الإلكتروني مما أثار حالة من الفزع صباح اليوم الأربعاء ودفع السلطات لإخلاء مباني المدارس على الفور لإجراء فحص شامل.

وكان هذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي تتعرض فيه المؤسسات التعليمية في العاصمة الوطنية لتهديدات بوجود قنابل والتي تبين في اليومين الماضيين أنها كانت خدعة، حسب وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال مسؤول الإطفاء في مدينة دلهي أنه تم تلقي مكالمة بشأن رسالة بالبريد الإلكتروني تهدد بتفجير خمس مدارس في دلهي.

ويجري فريق من خبراء المفرقعات تطهيرا شاملا لمباني المدارس.

وبشكل إجمالي، تلقت تسع مدارس بالمدينة عشر رسائل بالبريد الالكتروني بشأن تهديدات بوجود قنابل.

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الهند مدارس في دلهي قنابل
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