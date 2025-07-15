الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بتنفيذ اتفاق المساعدات الإنسانية لغزة

بروكسل - (د ب أ)

حثت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس إسرائيل اليوم الثلاثاء على تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وقالت لدى وصولها لمقر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل "الأمر لا يتعلق بورقة الاتفاق، ولكن بتطبيق هذه الورقة".

وأضافت قبل أن تدعو لوقف لإطلاق النار: "طالما لم يتحسن الوضع، فذلك يعني أننا جميعا لم نبذل جهدا كافيا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

ووفقا للاتفاق، وافقت إسرائيل على السماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى غزة وفتح المزيد من المعابر وتحسين توزيع المساعدات الغذائية واستئناف إمدادات الوقود والسماح بأعمال إصلاح خطوط الكهرباء ومنشآت إمدادات المياه.

وقالت كالاس إن هناك "بعض الدلالات الإيجابية"، مضيفة "لكن بالطبع نحن في حاجة لرؤية المزيد من أجل أن نشعر بتحسن حقيقي بالنسبة للأشخاص على الأرض".

ووصفت كالاس الوضع الإنساني في غزة بـ "الكارثي".

وأوضحت "طالما لم يتحسن الوضع، إذن فنحن لم نبذل ما يكفي"، مضيفة أن توفير المساعدات الإنسانية أصبح أكثر صعوبة بما أنه لا يوجد وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس.

ويلتقي وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 اليوم الثلاثاء في بروكسل في أعقاب اتفاق المساعدات الجديد الذي صاغته كالاس ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى حد كبير، بحسب وكالة (أ ب).

والتقى ساعر بقادة الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين بعد الموافقة الأسبوع الماضي على السماح بدخول مساعدات ووقود يحتاج إليها قطاع غزة على نحو ملح، وفقا لوكالة (أ ب).

وذكرت كالاس أن الوزراء سيناقشون أيضا البرنامج النووي الإيراني، ومخاوف بشأن تطورات في جورجيا ومولدوفا، وعقوبات جديدة على روسيا. ويعد الاتحاد الأوروبي حزمته الـ 18 من العقوبات على روسيا، وهناك اعتراضات داخل التكتل تدفع بأن السياسة المحورية لوضع حد أقصى لأسعار النفط لخفض عائدات موسكو من النفط، حسبما ذكرت وكالة (أ ب).