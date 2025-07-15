إعلان

إسبانيا: الاتحاد الأوروبي يؤمن بحل الدولتين.. ندعو لتعليق عمليات بيع الأسلحة لإسرائيل

06:03 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى ضرورة وضع حدٍ فوري للحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن المجتمع الدولي لا يمكنه الاستمرار في غض الطرف عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في المنطقة.

وأوضح الوزير الإسباني في مداخلة تليفزيونية مع قناة "الجزيرة"، أنه من الضروري اتخاذ إجراءات ملموسة، حيث اقترح تعليق أي عمليات بيع للأسلحة إلى إسرائيل، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بحل الدولتين ويعتبره السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في المنطقة.

وتطرق ألباريس إلى الالتزام القوي الذي يظهره الاتحاد الأوروبي تجاه القوانين الدولية، حيث قال إن إسبانيا تتعهد بالالتزام الكامل بأحكام محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، كما أكد أن مدريد لن تسمح للسفن المحملة بالأسلحة المتوجهة إلى إسرائيل بالرسو في الموانئ الإسبانية.

وفي سياق متصل، أشار وزير الخارجية الإسباني إلى دعم بلاده للتشريعات الأوروبية التي تتعلق بالمنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لمحاسبة الأطراف المسؤولة عن تلك الانتهاكات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خوسيه مانويل بيع الأسلحة لإسرائيل الاتحاد الأوروبي حل الدولتين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة
سماع دوي انفجار داخل محطة وقود برمسيس.. ومصدر يكشف التفاصيل