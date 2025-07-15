وكالات



دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى ضرورة وضع حدٍ فوري للحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن المجتمع الدولي لا يمكنه الاستمرار في غض الطرف عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في المنطقة.



وأوضح الوزير الإسباني في مداخلة تليفزيونية مع قناة "الجزيرة"، أنه من الضروري اتخاذ إجراءات ملموسة، حيث اقترح تعليق أي عمليات بيع للأسلحة إلى إسرائيل، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بحل الدولتين ويعتبره السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في المنطقة.



وتطرق ألباريس إلى الالتزام القوي الذي يظهره الاتحاد الأوروبي تجاه القوانين الدولية، حيث قال إن إسبانيا تتعهد بالالتزام الكامل بأحكام محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، كما أكد أن مدريد لن تسمح للسفن المحملة بالأسلحة المتوجهة إلى إسرائيل بالرسو في الموانئ الإسبانية.



وفي سياق متصل، أشار وزير الخارجية الإسباني إلى دعم بلاده للتشريعات الأوروبية التي تتعلق بالمنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لمحاسبة الأطراف المسؤولة عن تلك الانتهاكات.