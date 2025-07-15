اشتباكات عنيفة في السويداء بعد دخول الجيش السوري.. وتحرك أمني من درعا

وكالات

بعد دخول قوات الجيش السوري اليوم الثلاثاء السويداء جنوبي البلاد، وقعت اشتباكات عنيفة في المدينة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس "أ.ف.ب"، ما استدعى تحرك وحدات الأمن الداخلي.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا، إن وحدات الأمن تتحرك إلى السويداء لدعم جهود إعادة الاستقرار بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع.

وأكد أن "درعا والسويداء جزء واحد من الوطن وواجبنا الوطني والأخلاقي دعم أهل السويداء كما هو تجاه أهلنا في درعا"، مشيرًا إلى أن التحرك لدعم السويداء يهدف لحماية المدنيين وضمان عودة الحياة الطبيعية للمدينة.

ودعا قائد الأمن الداخلي في درعا أبناء السويداء والفعاليات الاجتماعية والدينية للتعاون وحقن الدماء، مؤكدًا أن الهدف هو فرض القانون واستعادة الأمن لبناء مستقبل مستقر لأبناء المحافظتين.

وقبل وقتٍ قصير، أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن قوات الجيش السوري بدأت دخول مدينة السويداء جنوبي البلاد.

وهي المرة الأولى التي يدخل فيها الجيش السوري مدينة السويداء الدرزية، منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.