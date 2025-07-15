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حتى إشعار آخر.. فرض حظر التجوال في مدينة السويداء السورية

08:42 ص الثلاثاء 15 يوليه 2025

اشتباكات في السويداء بسوريا

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وكالات

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي، أن قوات وزارتي الداخلية والدفاع ستباشر بالدخول إلى مركز مدينة السويداء.

وقال الدالاتي: "إنه حرصا على تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة السويداء، وبعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة، ستباشر قوات وزارتي الداخلية والدفاع بالدخول إلى مركز مدينة السويداء، وذلك لحماية المدنيين واستعادة الأمن".

وأعلن الدالاتي: "فرض حظر تجول في المدينة بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى إشعار آخر حرصا على سلامة أهلنا في المدينة".

وفي اليوم الثالث من المواجهات في محافظة السويداء، سجلت اشتباكات عنيفة هذه الليلة على 4 محاور بينها مطار الثعلة، مع تقدم القوات الحكومية، فيما لامس عدد القتلى الـ100، وفقا لروسيا اليوم.

وأفادت شبكة "أخبار السويداء"، بأنه يجري استهداف مدينة السويداء بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية، فيما لم تصدر تقارير حتى اللحظة عن وقوع إصابات.

وتأتي هذه التطورات مع تجدد الاشتباكات في محيط قرية كناكر، حيث تسمع أصوات انفجارت وإطلاق النار كثيف.

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